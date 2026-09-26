रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी विशाल निर्मिती का 30 सितंबर को खुलेगा IPO

इस IPO में कंपनी 69.71 लाख तक नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा, 15 लाख शेयर OFS के जरिए बेचे जाएंगे। इस पेशकश से जो रकम मिलेगी, उसका इस्तेमाल कंपनी अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने, कर्ज चुकाने और बाकी सामान्य कारोबारी खर्चों के लिए करेगी।

विशाल निर्मिती मुख्य रूप से कंक्रीट स्लीपर्स बनाती है, जो रेलवे ट्रैक के नीचे लगते हैं। यह कंपनी स्टील पाइप भी बनाती है और रेलवे के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी संभालती है।

IPO के बाद कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों पर लिस्ट होने की तैयारी में है।