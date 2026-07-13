SBI फंड्स मैनेजमेंट के IPO को एंकर बुक में मिली 20 गुना बोली

देश के म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां भी इसमें निवेश के लिए तैयार बैठी हैं। एंकर निवेशकों को लगभग 5.1 करोड़ शेयर 574 रुपये प्रति शेयर के भाव पर दिए जाएंगे।

इस आवंटन से कंपनी को कुल 2,944 करोड़ रुपये मिलेंगे। SBI ने निर्गम आने से ठीक पहले एक स्पेशल प्लेसमेंट के जरिए 1,660 करोड़ रुपये और जुटाए थे। अब कुल इश्यू साइज 9,813 करोड़ रुपये हो गया है और शेयरों की कीमत 545 रुपये से 574 रुपये के बीच रखी गई है।

इसके शेयरों के लिए सब्सक्रिप्शन 14 से 16 जुलाई तक खुले रहेंगे और इसकी लिस्टिंग 21 जुलाई को होने की उम्मीद है।