आर्डी इंडस्ट्रीज के IPO को ग्रे मार्केट में मिला 13 फीसदी उछाल

इस IPO में शेयरों का प्राइस बैंड 53 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। कुल जुटाए गए फंड में से 240 करोड़ रुपये का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल, कर्ज चुकाने और कंपनी के अन्य सामान्य खर्चों के लिए होगा। इसमें से 220 करोड़ रुपये वर्किंग कैपिटल के लिए और 20 करोड़ रुपये कर्ज चुकाने में लगाए जाएंगे।

आर्डी इंडस्ट्रीज 1993 से काम कर रही है। यह कंपनी ऊर्जा भंडारण और ऑटोमोटिव जैसे बड़े उद्योगों के लिए सीसा और अन्य गैर-लौह धातुओं को रीसायकल करती है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 के मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 में अपने मुनाफे में 155 फीसदी की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की है। जो निवेशक ग्रीन टेक्नोलॉजी या रीसायकलिंग के क्षेत्र में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए यह IPO एक अच्छा अवसर हो सकता है।