ऑगमोंट एंटरप्राइजेज के शेयरों के लिए लगी 106 गुना बोली
कीमती धातुओं के कारोबार से जुड़ी कंपनी ऑगमोंट एंटरप्राइजेज ने हाल ही में अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) पेश किया है और इसे निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है।
उपलब्ध शेयरों की तुलना में निवेशकों ने लगभग 106 गुना ज्यादा शेयरों के लिए बोलियां लगाईं। बड़े संस्थागत निवेशकों ने तो जोरदार मांग दिखाई। साथ ही खुदरा और गैर-संस्थागत खरीदारों ने भी इसमें खूब दिलचस्पी ली।
कहां खर्च होगा जुटाया पैसा?
इसमें शेयरों का दाम 750 से 788 रुपये के बीच तय किया गया था। इस 825 करोड़ रुपये के इश्यू में से ज्यादातर पैसा कंपनी की भविष्य की वर्किंग-कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल होगा।
इसमें इंवेंट्री खरीदने, उसे बनाए रखने और साथ ही इंवेंट्री की खरीद के लिए अग्रिम मार्जिन की जरूरतों को पूरा करना शामिल है, वहीं कंपनी के प्रमोटर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं।
सोने के दाम बढ़ने के साथ-साथ ऑगमोंट ज्वेलर्स की जरूरतों को पूरा करना चाहती है। इसके लिए कंपनी 465 करोड़ रुपये इंवेंट्री पर लगाएगी, जबकि बचा हुआ पैसा सामान्य कारोबारी कामों में खर्च किया जाएगा।