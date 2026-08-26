ऑगमोंट एंटरप्राइजेज के शेयरों के लिए लगी 106 गुना बोली

इसमें शेयरों का दाम 750 से 788 रुपये के बीच तय किया गया था। इस 825 करोड़ रुपये के इश्यू में से ज्यादातर पैसा कंपनी की भविष्य की वर्किंग-कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल होगा।

इसमें इंवेंट्री खरीदने, उसे बनाए रखने और साथ ही इंवेंट्री की खरीद के लिए अग्रिम मार्जिन की जरूरतों को पूरा करना शामिल है, वहीं कंपनी के प्रमोटर अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

सोने के दाम बढ़ने के साथ-साथ ऑगमोंट ज्वेलर्स की जरूरतों को पूरा करना चाहती है। इसके लिए कंपनी 465 करोड़ रुपये इंवेंट्री पर लगाएगी, जबकि बचा हुआ पैसा सामान्य कारोबारी कामों में खर्च किया जाएगा।