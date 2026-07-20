एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड कल होगी शेयर बाजार में सूचीबद्ध, ज्यादा मुनाफा मिलने की उम्मीद नहीं
एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) इस मंगलवार (21 जुलाई) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर शेयर बाजार में उतरेगा।
इस IPO ने काफी अच्छा ध्यान खींचा, खासतौर पर खुदरा निवेशकों ने इसमें खूब दिलचस्पी दिखाई।
14 से 16 जुलाई के बीच इन निवेशकों के लिए तय हिस्सा 1.53 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ। कुल मिलाकर इस निर्गम को अच्छी मांग मिली और कुल सब्सक्रिप्शन 1.4 गुना रहा।
लिस्टिंग 106 रुपये पर होने की उम्मीद
शेयरों की लिस्टिंग 106 रुपये पर होने की उम्मीद है। यह 105 रुपये के IPO प्राइस के मुकाबले सिर्फ एक छोटी-सी बढ़त है, इसलिए निवेशकों को बड़े मुनाफे की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
जो पैसे कंपनी ने जुटाए हैं, उनका इस्तेमाल अहमदाबाद में एक नई वीविंग यूनिट लगाने में होगा। इससे कंपनी कपड़े का उत्पादन भी बढ़ाएगी।
साथ ही, कुछ कर्ज चुकाने और कंपनी के सामान्य खर्चों को पूरा करने में भी इन पैसों का उपयोग किया जाएगा। एल्पाइन टेक्सवर्ल्ड की शुरुआत 2016 में हुई थी। अभी इसकी 2 टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, जो हर साल 6,000 मीट्रिक टन तक कपड़ा प्रोसेस करती हैं।