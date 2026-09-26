एड्रोइट इंडस्ट्रीज के IPO को मिली 177 गुना ज्यादा रिकॉर्ड बोली

एड्रॉइट इंडस्ट्रीज की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) बोली लगाने के लिए अब बंद हो गया है। आखिरी दिन शुक्रवार (25 सितंबर) को निवेशकों ने 176.85 गुना ज्यादा बोली लगाई।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के अनुसार, IPO में 78.72 लाख शेयरों के ऑफर के मुकाबले 1.39 अरब शेयरों के लिए बोलियां मिलीं।

इस 151 करोड़ रुपये की पेशकश में गैर-संस्थागत निवेशकों ने खास दिलचस्पी दिखाई, जिन्होंने इसे जबरदस्त 332.35 गुना ज्यादा ओवरसब्सक्राइब किया। दूसरी तरफ, बड़े संस्थागत और खुदरा खरीदारों ने भी इसमें खूब रुचि दिखाई।