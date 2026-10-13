शेयर बाजार: सेंसेक्स में 300 अंक से ज्यादा का उछाल, निफ्टी में भी बढ़त

IT शेयरों में इंफोसिस ने भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। बैंकिंग सेक्टर ने भी इस तेजी में अच्छा साथ दिया, जिसमें HDFC बैंक 1.53 फीसदी ऊपर चढ़ गया।

हालांकि, जहां बड़े शेयरों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, वहीं निफ्टी स्मॉलकैप और मिडकैप इंडेक्स में हल्की गिरावट दिखी। निवेशकों के लिए यह एक राहत भरी खबर थी कि आज सुबह बाजार में अस्थिरता थोड़ी कम हुई।

मेटल सेक्टर के शेयरों में भी मामूली बढ़त देखने को मिली, लेकिन फार्मा शेयरों में हल्की नरमी दर्ज की गई।