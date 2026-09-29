डॉलर के मुकाबले 96 के स्तर के पार निकला रुपया, इन कारणों से आ रही गिरावट

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण ब्रेंट क्रूड का दाम 105 डॉलर (करीब 9,900 रुपये) प्रति बैरल तक पहुंच गया है, वहीं 10 साल की अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में इजाफे से महंगाई बढ़ने की आशंकाएं तेज हो गई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गिरावट को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुपया अभी भी इन वैश्विक दबावों का सामना कर रहा है। CR फॉरेक्स एडवाइजर्स के प्रबंध निदेशक अमित पबारी के अनुसार, अभी रुपये में बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। रुपया फिलहाल 96.10 से 96.20 के आस-पास प्रतिरोध का सामना कर सकता है।