डॉलर के मुकाबले 10 पैसे मजबूत होकर 96.22 पर खुला भारतीय रुपया

तेल कंपनियां अब भी अमेरिकी डॉलर खरीद रही हैं, वहीं विदेशी निवेशक बिकवाली कर रहे हैं। शेयर बाजार में भले ही उतार-चढ़ाव दिख रहा हो और बॉन्ड यील्ड बढ़ रही हो, फिर भी यह स्थिति दिलचस्प बनी हुई है।

जानकारों का कहना है कि अगर, रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96 के स्तर पर आता है तो खरीदना समझदारी होगी। इसे 96.50 प्रति डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा जा सकता है।

इस बीच, आज मुंबई में होने वाली भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अहम बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। हो सकता है कि RBI जल्द ही ब्याज दरें बढ़ा दे।

एशिया-प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपिया जैसी कुछ मुद्राएं उछलकर ऊपर आई, वहीं सिंगापुर डॉलर जैसी कुछ अन्य मुद्राएं फिसल गई।