डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत होकर खुला भारतीय रुपया

सोमवार (3 अगस्त) को भारतीय रुपया मजबूती के साथ खुला। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले यह 95.14 पर रहा, जो पिछले बंद भाव से 25 पैसे ज्यादा मजबूत था। रुपये में यह बढ़त ब्रेंट क्रूड की कीमतों में आई गिरावट से मिली। ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) प्रति बैरल पर आ गया, वहीं डॉलर इंडेक्स भी 99.72 पर फिसल गया, जिससे रुपये को सहारा मिला।

फाइनरैक्स के अनुमान के मुताबिक, रुपया 95.18 पर खुलने का अनुमान था और इसके 95.00 से 95.50 के दायरे में रहने की संभावना है।

इस समय निर्यातक मुनाफा कमाकर डॉलर बेच रहे हैं, जबकि आयातक गिरावट का फायदा उठाते हुए खरीदारी कर रहे हैं।