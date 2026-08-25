डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत होकर 95.73 पर खुला भारतीय रुपया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये को भारी उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए लगातार दखल दे रहा है। इसी के चलते रुपये को एक तय दायरे में रखा जा सका है।

इसके साथ ही, विदेशी निवेशकों ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजार में 2.5 अरब डॉलर (करीब 235 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश किया है।

कई महीनों तक पैसा बाहर जाने के बाद यह एक अच्छा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कुछ वित्तीय सौदों की मैच्योरिटी जैसे कारणों से रुपया अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। दूसरी तरफ, बॉन्ड यील्ड में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।