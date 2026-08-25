डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत होकर 95.73 पर खुला भारतीय रुपया

डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत होकर 95.73 पर खुला भारतीय रुपया
मंगलवार (25 अगस्त) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.73 पर खुला। यह पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले मामूली रूप से नीचे रहा। सोमवार को रुपया 95.75 पर बंद हुआ था।
रुपये की चाल के लिए कच्चे तेल के दाम हमेशा से बहुत अहम रहे हैं और अब वे 93 डॉलर (करीब 8,800 रुपये) प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गए हैं।
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल के दाम चढ़ रहे हैं। मुद्रा बाजार के जानकार भी इस स्थिति पर पैनी नजर रख रहे हैं।
RBI ने भी दिया गिरावट रोकने के लिए दखल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये को भारी उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए लगातार दखल दे रहा है। इसी के चलते रुपये को एक तय दायरे में रखा जा सका है।
इसके साथ ही, विदेशी निवेशकों ने अगस्त में भारतीय शेयर बाजार में 2.5 अरब डॉलर (करीब 235 अरब रुपये) से ज्यादा का निवेश किया है।
कई महीनों तक पैसा बाहर जाने के बाद यह एक अच्छा बदलाव माना जा रहा है। हालांकि, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और कुछ वित्तीय सौदों की मैच्योरिटी जैसे कारणों से रुपया अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। दूसरी तरफ, बॉन्ड यील्ड में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है।