डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट के साथ 95.49 पर पहुंचा भारतीय रुपया

इसके अलावा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के रॉकेट लॉन्चर पर अमेरिका के हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिर से 90 डॉलर (करीब 8,550 रुपये) प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गईं, जिससे रुपये पर थोड़ा दबाव पड़ा। यह लगभग एक महीने में इस तरह का पहला हमला था।

सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्पेशल फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट बैंक (FCNR-B) डिपॉजिट स्कीम भी खत्म हो रही है, जिसने 65 अरब डॉलर (करीब 6,150 अरब रुपये) से ज्यादा जुटाए गए थे।