डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट के साथ 95.49 पर पहुंचा भारतीय रुपया
सोमवार (31 अगस्त) को रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट के साथ 95.49 रुपये पर खुला, जबकि पिछली ट्रेडिंग में रुपया 95.38 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुक्रवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर, महंगाई 2 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर बढ़ती रही तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना काफी करीब है।
कच्चे तेल के दाम बढ़ने से रुपये पर दबाव
इसके अलावा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के रॉकेट लॉन्चर पर अमेरिका के हमले के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमतें फिर से 90 डॉलर (करीब 8,550 रुपये) प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गईं, जिससे रुपये पर थोड़ा दबाव पड़ा। यह लगभग एक महीने में इस तरह का पहला हमला था।
सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्पेशल फॉरेन करेंसी नॉन-रेसिडेंट बैंक (FCNR-B) डिपॉजिट स्कीम भी खत्म हो रही है, जिसने 65 अरब डॉलर (करीब 6,150 अरब रुपये) से ज्यादा जुटाए गए थे।