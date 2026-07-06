डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिर शुरुआत, पिछले बंद भाव की लगभग बराबरी पर खुला
अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार (6 जुलाई) को भारतीय रुपया 95.23 पर खुला। यह शुक्रवार को बंद हुए 95.22 के भाव से लगभग बराबर था।
विशेषज्ञों का कहना है कि रुपया 94.80 से 95.50 के बीच ही रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये की ज्यादा उछाल को नियंत्रित कर रहा है।
ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा परामर्श कंपनी फिनरेक्स का सुझाव है कि अगर, आप निर्यातक हैं तो डॉलर 95.40 से 95.50 के स्तर पर बेचें, वहीं आयात करने वाले तब खरीदारी कर सकते हैं, जब दरें नीचे आएं।
एशियाई मुद्राओं में मिला-जुला असर
एशिया में मुद्राओं का हाल मिला-जुला रहा। दक्षिण कोरियाई वॉन और इंडोनेशियाई रुपिया में थोड़ी बढ़त हुई, जबकि जापान के येन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ।
इस दौरान, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स भी 2 सप्ताह के निचले स्तर के करीब रहा। ऐसे में, ट्रेडर्स कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले वैश्विक बाजारों के संकेतों पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं।