डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिर शुरुआत, पिछले बंद भाव की लगभग बराबरी पर खुला बिज़नेस Jul 06, 2026

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सोमवार (6 जुलाई) को भारतीय रुपया 95.23 पर खुला। यह शुक्रवार को बंद हुए 95.22 के भाव से लगभग बराबर था।

विशेषज्ञों का कहना है कि रुपया 94.80 से 95.50 के बीच ही रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये की ज्यादा उछाल को नियंत्रित कर रहा है।

ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा परामर्श कंपनी फिनरेक्स का सुझाव है कि अगर, आप निर्यातक हैं तो डॉलर 95.40 से 95.50 के स्तर पर बेचें, वहीं आयात करने वाले तब खरीदारी कर सकते हैं, जब दरें नीचे आएं।