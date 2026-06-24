डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 94.90 पर खुला भारतीय रुपया

ब्रेंट की गिरावट से रुपये पर दबाव कम

वैश्विक चुनौतियों के बावजूद हाल के दिनों में रुपये ने काफी स्थिरता बनाए रखी है। इसकी एक बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतें हैं। इस महीने ब्रेंट क्रूड के दाम करीब 17 फीसदी तक गिरे हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर कुछ हद तक दबाव कम हुआ है।

इसके साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी जमा और उधार से जुड़े नियमों को साफ किया है, ताकि देश में पूंजी का प्रवाह बढ़ सके।

विश्लेषकों का कहना है कि तेल की कीमतें अब भी अहम हैं, लेकिन अब वैश्विक जोखिम और अमेरिका की ब्याज दरें रुपये की आगे की चाल तय करने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभा रही हैं।