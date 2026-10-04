मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए वित्त समिति कर रही क्रिप्टो-NFT की पड़ताल

भारत की शीर्ष वित्त समिति क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (NFT) को लेकर गहराई से पडताल कर रही है कि देश इन्हें कैसे संभाले?

सरकार जोखिमों और मनी लांड्रिंग को लेकर चिंतित है। ऐसे में डिजिटल संपत्तियों पर नजर रखने के लिए स्मार्ट तकनीक के इस्तेमाल की बात हो रही है।

यह समीक्षा इसलिए भी अहम है क्योंकि अधिकारी लगातार लोगों को क्रिप्टो के खतरों से आगाह कर रहे हैं। साथ ही, उन वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स पर सख्ती बरती जा रही है, जो मनी लांड्रिंग रोधी कानूनों का पालन नहीं कर रहे हैं।