जून में महंगाई दर RBI के अनुमानों से ऊपर निकलने की संभावना

अल नीनो की वजह से मौसम में आ रहे बदलाव खाने-पीने की चीजों को महंगा कर रहे हैं। अनुमान है कि यह महंगाई कुछ समय तक बनी रह सकती है।

हालांकि, एक राहत की बात यह है कि 'कोर इन्फ्लेशन' (खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों को छोड़कर) लगभग 4 फीसदी पर स्थिर बनी हुई है।

हर सेक्टर में महंगाई बेकाबू नहीं हुई है। आर्थिक विशेषज्ञ इस नए आंकड़े पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। उनका मानना है कि यह आंकड़ा आने वाले महीनों में महंगाई और आम लोगों की जेब पर पड़ने वाले असर का संकेत देगा।