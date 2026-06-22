आयकर विभाग AI की मदद से पकड़ेगा ITR की गई गलतियां

रिटर्न में शामिल करें कटौती के सबूत

सबसे आम गलतियों में से एक है बिना सही सबूत के ही कटौती का दावा कर देना। इसमें HRA के लिए किरायानामा या दान की रसीद पेश न कर पाना जैसी बातें शामिल हैं।

इसके अलावा, बचत खाते के ब्याज या डिविडेंड जैसी छोटी आय को अपनी टैक्स रिपोर्ट में न दिखाना भी एक बड़ी गलती है।

अगर, आपने हाल ही में नौकरी बदली है तो खुद ही सभी पुरानी कंपनियों के वेतन से जुड़े सभी ब्यौरे को एक साथ जोड़ लें।

रिटर्न दाखिल करने से पहले फॉर्म 16, AIS और फॉर्म 26AS का मिलान जरूर कर लें, ताकि आपके आंकड़े बिल्कुल सही हों। ऐसा करने से आप नई फाइलिंग सीजन में होने वाली कई परेशानियों से बच सकते हैं।