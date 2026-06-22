रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-3 फॉर्म भरने की ऑनलाइन सुविधा शुरू

ITR-3 में किए हैं ये बदलाव

इस साल ITR-3 में कई काम के अपडेट आए हैं। ट्रेडिंग से जुड़ी गतिविधियों का ब्योरा देना अब और स्पष्ट हो गया है। इसके साथ ही, ऑडिटर रिपोर्टिंग को भी आसान बनाया गया है और इसमें दूसरी संपर्क जानकारी जोड़ने का विकल्प भी दिया गया है।

जिन मामलों में ऑडिट की जरूरत नहीं है, उन्हें 31 अगस्त तक फॉर्म भरना होगा, वहीं ऑडिट वाले मामलों के लिए 31 अक्टूबर तक की तारीख तय की गई है।

टैक्स विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि फॉर्म जमा करने से पहले AIS और फॉर्म 26AS में दिए गए अपने विवरणों को अच्छी तरह से जांच लें। सही जानकारी देना बेहद अहम है।