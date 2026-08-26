रिलायंस जियो को 11,003 करोड़ रुपये के टैक्स मामले में राहत

ITAT ने उस मूल्यांकन अधिकारी की राय को नहीं माना, जिसने कहा था कि ये खर्च जियो के मौजूदा नेटवर्क को चलाने या उसके रखरखाव से जुड़े थे, न कि कोई नई संपत्ति बनाने के लिए थे।

ट्रिब्यूनल ने साफ किया कि टैक्स से जुड़े नियमों को अकाउंटिंग के तरीकों को हूबहू अपनाना जरूरी नहीं है। साथ ही, उसने टैक्स अधिकारी पर आपत्ति जताई कि सभी खर्चों को एक ही बड़े निवेश के तौर पर क्यों देखा गया यानि, ट्रिब्यूनल के मुताबिक, कागजों पर किसी खर्च को क्या नाम दिया गया है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी उसका असल मकसद होता है।