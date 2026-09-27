GST परिषद की बैठक में मेट्रो से माल ढुलाई को मिल सकती है मंजूरी

इसके साथ ही, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी एक प्रस्ताव पर बात हो रही है, ताकि स्थिति साफ हो सके।

फिलहाल IPR के स्थायी हस्तांतरण को माल की आपूर्ति और सेवाओं की आपूर्ति दोनों ही तरीकों से टैक्स के दायरे में रखा गया है, जिससे अक्सर उलझन होती है।

नए प्रस्ताव के तहत इन्हें केवल 'सेवा' माना जाएगा। इससे दूसरे देशों के साथ होने वाले सौदे सरल हो जाएंगे और निर्यात करने वाले लोग आसानी से अपना टैक्स रिफंड ले पाएंगे।

भारत का मेट्रो नेटवर्क अभी 26 शहरों में फैला हुआ है और अगले 2 सालों में ये अमेरिका के नेटवर्क से भी बड़ा हो सकता है। ऐसे में ये सभी बदलाव शहरी लॉजिस्टिक्स और डिजिटल बिजनेस के क्षेत्र में बड़े बदलाव ला सकते हैं।