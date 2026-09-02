डाटा सेंटर्स की बढ़ती संख्या के बीच बिजली उपकरणों की बढ़ रही मांग

2030 तक डाटा सेंटर्स में करीब 7,000 अरब डॉलर (करीब 6.5 लाख अरब रुपये) का भारी निवेश हो सकता है, लेकिन इन सेंटर्स को बिजली ग्रिड से जोड़ना आसान नहीं होता। विकसित देशों में भी इसमें सालों लग जाते हैं।

इस बड़ी बिजली की मांग को संभालने के लिए निर्माता सॉलिड-स्टेट ट्रांसफार्मर बनाने पर और ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी।

इसके अलावा, लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी अब आम होता जा रहा है। अनुमान है कि जल्द ही 70 फीसदी नए डाटा सेंटर इन्हीं लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ लगाए जाएंगे।

भले ही ऑर्डर बहुत ज्यादा आ रहे हों, लेकिन हाल के समय में उपकरण बनाने वाली सप्लायर कंपनियों के शेयर की कीमतें स्थिर हो गई हैं। निवेशक लगातार बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के बीच उनके ऊंचे मूल्यांकन पर सवाल उठा रहे हैं।