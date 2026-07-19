AI डाटा सेंटर्स के कारण इलेक्ट्रिशियन का वेतन 2.7 करोड़ रुपये तक पहुंचा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उद्योग का तेज विकास डाटा सेंटर इलेक्ट्रिशियन को टेक की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले पेशेवरों में बदल रही है।

सालाना इनकी तनख्वाह 2.3 करोड़ से 2.7 करोड़ रुपये तक पहुंच रही है। खास बात यह है कि ऐसा तब हो रहा है, जब अमेजन और मेटा जैसी बड़ी कंपनियां छंटनी कर रही हैं।

टीवी शो 'डर्टी जॉब्स' के माइक रोवे का कहना है कि युवा इलेक्ट्रिशियन खूब तरक्की कर रहे हैं। इन्हें न सिर्फ छात्र लोन से छुटकारा मिल रहा है, बल्कि ये ओवरटाइम करके अपनी कमाई भी बढ़ा रहे हैं।

यही नहीं, महज 18 महीनों में ही इन्हें कई बार दूसरी कंपनियों से अच्छे ऑफर मिल रहे हैं।