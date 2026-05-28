AI के कारण हो रही छंटनी तो साइबर सुरक्षा में खुला नौकरियों का खजाना बिज़नेस May 28, 2026

टेक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बड़ा बदलाव ला रहा है, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह अच्छा नहीं रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ओरेकल और मेटा जैसी बड़ी कंपनियों ने AI आधारित रणनीतियों पर ध्यान देने के लिए हजारों कर्मचारियों की छंटनी की है। अकेले मेटा ने ही करीब 8,000 लोगों को काम से निकाल दिया है। जहां पारंपरिक टेक भूमिकाएं तेजी से कम हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ साइबर सुरक्षा की नौकरियाें की मांग अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है।