AI हार्डवेयर की जबरदस्त मांग ने चिप निर्माताओं के शेयर आसमान पर पहुंचे

कोसपी इंडेक्स AI चिप्स की मांग से 125 फीसदी उछला

दक्षिण कोरिया के कोसपी इंडेक्स में 125 फीसदी की उछाल आई, जिसमें सैमसंग 183 फीसदी और SK हाईनिक्स 310 फीसदी तक बढ़ गए।

यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स की भारी मांग की वजह से हुआ। अमेरिकी कंपनियों के शेयरों में भी बड़ी हलचल दिखाई दी। सैनडिस्क के शेयर इस साल 780 फीसदी ऊपर चढ़े, जबकि पिछले साल से देखें तो यह 4,510 फीसदी से भी ज्यादा की उछाल है। दूसरी तरफ, वेस्टर्न डिजिटल, माइक्रोन और सीगेट के शेयरों की कीमत भी दोगुनी से ज्यादा हो गई।

जानकारों का कहना था कि यह ऊंची मांग और कम सप्लाई का अनोखा मेल था, लेकिन जून के अंत तक बड़े उछाल के बाद निवेशकों ने मुनाफे की निकासी शुरू कर दी।