NSE के IPO का GMP 70 फीसदी गिरा, निवेशकों को कम होगा फायदा

यह IPO ऑफर फॉर सेल (OFS) के रूप में आया है, जिसका मतलब है कि NSE को इससे कोई नया फंड नहीं मिलेगा। इसमें मौजूदा शेयरधारक अपने लगभग 12.64 करोड़ शेयर बेच रहे हैं।

बड़े संस्थागत और गैर-संस्थागत निवेशकों ने इसमें काफी उत्साह दिखाया है, लेकिन आम खुदरा निवेशकों की दिलचस्पी इसमें काफी कम देखी गई है।

इसकी मुख्य वजह ज्यादा न्यूनतम निवेश राशि (14,280 रुपये) और GMP में लगातार हो रही गिरावट बताई जा रही है।

हालांकि, विश्लेषकों का मानना है कि 24 सितंबर को जब NSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा, तब निवेशकों को कुछ फायदा मिल सकता है।