EPF की राशि पर 8.25 फीसदी ब्याज दर तय, इस महीने खाते में आएगा पैसा बिज़नेस Jun 22, 2026

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) खाता धारकों के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2026 के लिए 8.25 फीसदी ब्याज दर तय कर दी है।

इसका मतलब है कि 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) सब्सक्राइबर्स को स्थिर रिटर्न मिलेगा।

साथ ही, इस महीने के आखिर तक उनके खातों में ब्याज जमा भी हो जाएगा। यह दर इसी साल मार्च में सुझाई गई थी और पिछले 3 सालों से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिससे लोगों का स्थिरता पर भरोसा बना रहेगा।