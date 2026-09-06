केंद्र सरकार बदल सकती है बोनस गणना का तरीका, जानिए क्या पड़ेगा असर

सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले बोनस की गणना के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है। अब अगर, किसी कर्मचारी की मासिक आय 7,000 रुपये से ज्यादा है तो उसका बोनस 7,000 रुपये या सरकार के तय न्यूनतम वेतन, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, उसी आधार पर तय किया जाएगा।

यह नया नियम ऐसे समय में सामने आया है, जब 20 अक्टूबर को दशहरा से पहले कर्मचारी संगठन सरकार से बड़े बदलावों की लगातार मांग कर रहे हैं।