अब सिर्फ निर्धारित साइज की पैकिंग में ही मिलेगा खाने का तेज बिज़नेस Jun 06, 2026

खाने का तेल खरीदना जल्द ही काफी आसान हो जाएगा। सरकार ने पाम, सोयाबीन, सरसों और सूरजमुखी जैसे तेलों के लिए एक बार फिर मानक पैक साइज तय कर दिए हैं।

इन नियमों के तहत अब तेल 200ml, 500ml, 1-लीटर और 20-लीटर तक के निश्चित साइज में ही उपलब्ध होगा। अभी बाजार में मौजूद 650 ग्राम या 870 ग्राम जैसे गैर-मानक साइज वाले पैक को अगले 3 महीनों के भीतर बंद कर दिया जाएगा।

हालांकि, 200 ग्राम या 200ml से छोटे पैकेटों पर यह नियम लागू नहीं होगा। सरकार का लक्ष्य है कि इससे ग्राहकों के लिए कीमतों की तुलना करना आसान हो और उन्हें पता चले कि वे क्या खरीद रहे हैं।