RBI ने देश का सोना बेचने की खबरों का किया खंडन
पिछले कुछ समय से सोना बेचने की चल रही अफवाहों पर सरकार ने विराम लगाते हुए खारिज कर दिया है। सरकार ने साफ किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए कोई सोना नहीं बेचा है।
बैंक ने स्पष्ट किया कि सोने के भौतिक भंडार में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह 880.52 टन पर अपरिवर्तित है।
ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सोना बेचने का दावा किया था। दरअसल, मध्य पूर्व में तनाव और RBI के भंडार में कुछ अजीब हलचल होने के कारण यह बात चर्चा में आई थी।
कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप
सोने के आयात पर लगने वाला शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिससे आमतौर पर भंडार की कीमत बढ़ती है। इसके बावजूद, RBI के स्वर्ण भंडार का मूल्य कम हो गया, वहीं RBI ने 7.5 अरब डॉलर (करीब 700 अरब रुपये) की विदेशी मुद्रा संपत्ति भी खरीदी।
इस खबर के बाद राजनीतिक हंगामा भी खड़ा हो गया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह अमृत काल है। मोदी सरकार ने देश का सोना बेच दिया है।"
हालांकि, सरकार अब भी यही कह रही है कि कोई सोना नहीं बेचा गया है, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है।