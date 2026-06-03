RBI ने देश का सोना बेचने की खबरों का किया खंडन

कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप

सोने के आयात पर लगने वाला शुल्क बढ़ा दिया गया था, जिससे आमतौर पर भंडार की कीमत बढ़ती है। इसके बावजूद, RBI के स्वर्ण भंडार का मूल्य कम हो गया, वहीं RBI ने 7.5 अरब डॉलर (करीब 700 अरब रुपये) की विदेशी मुद्रा संपत्ति भी खरीदी।

इस खबर के बाद राजनीतिक हंगामा भी खड़ा हो गया। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, "यह अमृत काल है। मोदी सरकार ने देश का सोना बेच दिया है।"

हालांकि, सरकार अब भी यही कह रही है कि कोई सोना नहीं बेचा गया है, इसलिए घबराने जैसी कोई बात नहीं है।