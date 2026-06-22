ऑरोबिंदो फार्मा को लैनेट का अधिग्रहण करने की FTC से मिली मंजूरी

कंपनी पर इस कारण लगाई शर्त

FTC ने यह शर्त इसलिए लगाई है, ताकि दवाओं की कीमतें वाजिब बनी रहें और बाजार में प्रतिस्पर्धा खत्म न हो। ऑरोबिंदो फार्मा USA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) स्वामी एस अय्यर ने बताया कि इस सौदे से कंपनी का राजस्व बढ़ेगा।

इसके साथ ही, अमेरिका में उनकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मजबूत होगी और जटिल गैर-ओपियोइड दवाओं का उनका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा।

लैनेट के CEO टिम क्रू ने कहा कि इंडियाना स्थित उनकी यह फैक्टरी हर साल करीब 4 अरब डोज दवाएं बनाने की क्षमता रखती है। इससे मरीजों के लिए दवाएं ज्यादा सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी।