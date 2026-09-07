इंडोनेशिया के जंगल में लगी आग से पाम-ऑयल की कीमत में उछाल

आग से निकलने वाला घना धुंआ पाम के फलों को बढ़ने के लिए जरूरी धूप को रोक रहा है। साथ ही, कई मजदूरों को आग बुझाने में मदद करने के लिए कटाई का काम रोकना पड़ा है।

अब तक बोर्नियो और सुमात्रा में 2.02 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जल चुकी है, जिसका असर मलेशिया और सिंगापुर की हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ा है।

इसके अलावा, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण बायोफ्यूल के तौर पर पाम-ऑयल की मांग भी बढ़ गई है।