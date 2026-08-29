2027-28 बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने शुरू की तैयारी
वित्त मंत्रालय ने 2027-28 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए बजट से पहले की बैठकें अक्टूबर से नवंबर के मध्य तक चलेंगी।
व्यय सचिव की अध्यक्षता में होने वाली इन बैठकों में अगले साल के खर्च की योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।
साथ ही, इस साल के खर्च के आंकड़ों को भी अपडेट किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2027 को आधिकारिक बजट पेश कर सकती हैं।
बजट में दिखेगा खर्च का हिसाब
इस बार मंत्रालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रस्तावों में ऐसी योजनाओं को शामिल न करें जो जल्द ही खत्म होने वाली हैं। नया बजट इस बात पर आधारित होगा कि इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच कितना खर्च हुआ है।
इसके साथ ही, कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव और कमजोर रुपये जैसे वैश्विक मुद्दों को भी ध्यान में रखा जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा (BOB) के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने बताया कि राजस्व खाते पर खर्च बढ़ सकता है और इससे राजकोषीय घाटे के अनुपात पर दबाव आ सकता है।