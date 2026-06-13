यूरोप में आयात पर कार्बन उत्सर्जन शुल्क के नियम किए सख्त बिज़नेस Jun 13, 2026

यूरोपीय संघ (EU) ने आयात पर लगने वाली कार्बन उत्सर्जन शुल्क से बचने के नियमों को अब और सख्त कर दिया है। इस फैसले से स्टील, सीमेंट और खाद जैसे उत्पादों पर सीधा असर पड़ेगा।

इस कदम का मुख्य उद्देश्य यूरोप के बाहर से आने वाले सस्ते और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले सामान से अपने स्थानीय उद्योगों को बचाना है।

साथ ही, कंपनियों को ग्रीन टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए भी बढ़ावा मिल सके। हालांकि, स्लोवाकिया, रोमानिया और लिथुआनिया जैसे कुछ देशों को यह फैसला कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन ज्यादातर EU देशों ने इस कदम का समर्थन किया है।