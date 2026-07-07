भारत के वाशिंगटन दूतावास ने ट्रंप के पूर्व प्रवक्ता की फर्म से किया करार

अमेरिकी अधिकारियों से कराई मुलाकातें

SHW पार्टनर्स ने पहले भी भारत के साथ काम किया है। उन्होंने भारतीय अधिकारियों की व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ और केंद्रीय खुफिया एजेंसी (CIA) के निदेशक जैसे अहम अधिकारियों से मुलाकातें करवाई हैं। खासकर पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले जैसे तनावपूर्ण समय में उनकी यह भूमिका काफी अहम साबित हुई थी। SHW पार्टनर्स ने भारतीय नेताओं के लिए मुलाकातें तय की हैं और मीडिया में उनकी बात भी रखी है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार और सुरक्षा के संबंध और मजबूत हो सकें।