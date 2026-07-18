8वें वेतन आयोग से एक करोड़ लोगों के वेतन-पेंशन पर पड़ेगा असर

वेतन आयोग यह समीक्षा कर रहा है कि आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वेतन, महंगाई भत्ता (DA), घर किराया भत्ता (HRA) जैसे भत्ते और पेंशन कितने उपयुक्त हैं।

साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ये देश के लिए निष्पक्ष और आर्थिक रूप से टिकाऊ भी हों। आयोग का खास ध्यान पेंशन के नियमों को आधुनिक बनाने पर है, खासकर NPS/UPS जैसी नई पेंशन योजनाओं के तहत। इसके अलावा, अच्छे काम के लिए कर्मचारियों को इनाम देने के तरीकों पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि सरकारी नौकरियां हमेशा आकर्षक बनी रहें।

आयोग की सिफारिशें भविष्य के वेतनमानों का ढांचा तैयार करेंगी, लेकिन इस दौरान सार्वजनिक वित्त पर भी पूरी नजर रखी जाएगी।