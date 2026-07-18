8वें वेतन आयोग से एक करोड़ लोगों के वेतन-पेंशन पर पड़ेगा असर

8वें वेतन आयोग से एक करोड़ लोगों के वेतन-पेंशन पर पड़ेगा असर
8वां वेतन आयोग अब अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश करने की तैयारी में है। इसका मुख्य काम एक करोड़ से ज्यादा लोगों के वेतन और भत्तों को अपडेट करना है।
इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, रक्षा कर्मी और रेलवे कर्मचारी शामिल हैं।
पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके कार्यक्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफेरेंस) को मंजूरी दी थी। यह आयोग एक अस्थायी पैनल है, जिसके पास अपने सुझाव देने के लिए 18 महीने का समय है। इसके सुझावों से लाखों सरकारी कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं पर बड़ा असर पड़ सकता है।
पेंशन नियमों को आधुनिक बनाने पर जोर
वेतन आयोग यह समीक्षा कर रहा है कि आज की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वेतन, महंगाई भत्ता (DA), घर किराया भत्ता (HRA) जैसे भत्ते और पेंशन कितने उपयुक्त हैं।
साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि ये देश के लिए निष्पक्ष और आर्थिक रूप से टिकाऊ भी हों। आयोग का खास ध्यान पेंशन के नियमों को आधुनिक बनाने पर है, खासकर NPS/UPS जैसी नई पेंशन योजनाओं के तहत। इसके अलावा, अच्छे काम के लिए कर्मचारियों को इनाम देने के तरीकों पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि सरकारी नौकरियां हमेशा आकर्षक बनी रहें।
आयोग की सिफारिशें भविष्य के वेतनमानों का ढांचा तैयार करेंगी, लेकिन इस दौरान सार्वजनिक वित्त पर भी पूरी नजर रखी जाएगी।