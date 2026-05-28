8वां वेतन आयोग कर्मचारियों को दे सकता है अपनी पेंशन स्कीम चुनने का मौका बिज़नेस May 28, 2026

8वां वेतन आयोग इस बात पर विचार कर रहा है कि कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने का विकल्प दिया जाए। अगर, यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो मौजूदा सिस्टम के तहत ही कर्मचारी अलग-अलग पेंशन योजनाओं में से अपनी पसंद का चुनाव कर पाएंगे।

यह विचार अभी सिर्फ एक प्रस्ताव है, लेकिन नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अनिश्चित रिटर्न को लेकर कर्मचारियों में जो चिंता है, उसकी वजह से यह प्रस्ताव अब जोर पकड़ रहा है।