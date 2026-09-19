8वें वेतन आयोग की बेंगलुरु में होगी अगली बैठक, चंड़ीगढ़ में मंथन पूरा

पेंशनभोगी समूहों की मांग है कि महंगाई राहत (DR) भुगतानों को महंगाई के हिसाब से और जल्दी-जल्दी अपडेट किया जाए। एक समूह चाहता है कि हर 3 महीने के औसत के आधार पर इसमें तिमाही बदलाव हों। एक दूसरे समूह ने सुझाव दिया है कि जब महंगाई भत्ता (DA / महंगाई राहत 25 फीसदी से ऊपर हो जाए तो इसे मूल वेतन में मिला दिया जाए।

ये सभी प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं। हालांकि, अभी कुछ भी अंतिम नहीं हुआ है। आयोग की पूरी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की उम्मीद है, जिससे सरकारी वेतन और पेंशन के तरीकों में बड़े बदलाव आ सकते हैं।