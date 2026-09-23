इकोनॉमिक टाइम्स अवॉर्ड्स 2027 में प्रभावशाली HR टेक्नोलॉजी को मिलेगा सम्मान
इकोनॉमिक टाइम्स HR एक्सीलेंस अवॉर्ड्स 2027 फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन इस बार कुछ नया है। 2027 के लिए इन्होंने खास तौर पर HR टेक प्रोवाइडर्स के लिए एक नई श्रेणी जोड़ी है।
इसका मुख्य जोर ऐसे वास्तविक नतीजों पर रहेगा, जिनसे कंपनियों को अपने कर्मचारियों को बेहतर तरीके से संभालने में वाकई आसानी हुई हो और इन नतीजों की पुष्टि ग्राहकों की सच्ची प्रतिक्रिया से भी की जाएगी। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा श्रेणियों वाले ये अवॉर्ड उन बेहतरीन HR टीम्स, लीडर्स और HR टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स को सम्मानित करेंगे, जो कामकाजी जीवन को आसान बनाते हैं।
पुष्टि के लिए 2 रेफरेंस जरूरी
इस नई श्रेणी में केवल बड़ी-बड़ी बातें या दावे नहीं चलेंगे, बल्कि यहां असली और साबित हो चुके असर को देखा जाएगा।
इसमें शामिल होने के लिए टेक कंपनियों को भर्ती या कर्मचारी को काम पर लगाने जैसे क्षेत्रों में हुए वास्तविक सुधारों को दिखाना होगा।
इसके साथ ही उन्हें 2 ऐसे ग्राहकों के नाम और संपर्क देने होंगे, जो उनके काम की पुष्टि कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी बड़ी है या वह कोई नया स्टार्टअप है। अगर, आपकी तकनीक वाकई काम करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है तो आप इस अवॉर्ड की दौड़ में शामिल हो सकते हैं।