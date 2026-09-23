इकोनॉमिक टाइम्स अवॉर्ड्स 2027 में प्रभावशाली HR टेक्नोलॉजी को मिलेगा सम्मान

इस नई श्रेणी में केवल बड़ी-बड़ी बातें या दावे नहीं चलेंगे, बल्कि यहां असली और साबित हो चुके असर को देखा जाएगा।

इसमें शामिल होने के लिए टेक कंपनियों को भर्ती या कर्मचारी को काम पर लगाने जैसे क्षेत्रों में हुए वास्तविक सुधारों को दिखाना होगा।

इसके साथ ही उन्हें 2 ऐसे ग्राहकों के नाम और संपर्क देने होंगे, जो उनके काम की पुष्टि कर सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी कितनी बड़ी है या वह कोई नया स्टार्टअप है। अगर, आपकी तकनीक वाकई काम करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है तो आप इस अवॉर्ड की दौड़ में शामिल हो सकते हैं।