अल्फाबेट और इंटेल के नतीजे तय करेंगे अगले सप्ताह शेयर बाजार की दिशा
अमेरिकी शेयर बाजार के लिए आगामी सप्ताह काफी अहम होने वाला है। अल्फाबेट और इंटेल अपनी तिमाही कमाई के आंकड़े जारी करने वाली हैं और सब की नजर इस पर है कि ये कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की बढ़ती धूम को किस दिशा में ले जाएगी।
गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट 22 जुलाई को अपने नतीजे घोषित करेगी। निवेशक यह जानने को उत्सुक हैं कि क्या कंपनी AI में अपना खर्च और बढ़ाएगी क्योंकि उनका यह फैसला पूरे बाजार के लिए एक राह तय कर सकता है।
सेमीकंडक्टर स्टॉक्स बेयर मार्केट में पहुंचे
अल्फाबेट के नतीजों के ठीक बाद इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बड़े चिप बनाने वाली कंपनियां भी अपने आंकड़े साझा करेंगी।
यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में हाल के दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। फिली सेमीकंडक्टर इंडेक्स हाल ही में बेयर मार्केट के दायरे में चला गया, जबकि इसी साल की शुरुआत में इसमें शानदार तेजी आई थी।
इस दौरान, S&P 500 की 80 से ज्यादा बड़ी कंपनियां (टेस्ला और RTX) भी अपनी कमाई की रिपोर्ट पेश करेंगी। हालांकि, दुनियाभर में बढ़ते तनाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से बाजार में थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन कंपनियों का मजबूत मुनाफा फिलहाल निवेशकों का मनोबल बढ़ाए हुए है।