अल्फाबेट और इंटेल के नतीजे तय करेंगे अगले सप्ताह शेयर बाजार की दिशा

अल्फाबेट के नतीजों के ठीक बाद इंटेल और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे बड़े चिप बनाने वाली कंपनियां भी अपने आंकड़े साझा करेंगी।

यह इसलिए जरूरी है क्योंकि सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में हाल के दिनों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। फिली सेमीकंडक्टर इंडेक्स हाल ही में बेयर मार्केट के दायरे में चला गया, जबकि इसी साल की शुरुआत में इसमें शानदार तेजी आई थी।

इस दौरान, S&P 500 की 80 से ज्यादा बड़ी कंपनियां (टेस्ला और RTX) भी अपनी कमाई की रिपोर्ट पेश करेंगी। हालांकि, दुनियाभर में बढ़ते तनाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से बाजार में थोड़ी अनिश्चितता है, लेकिन कंपनियों का मजबूत मुनाफा फिलहाल निवेशकों का मनोबल बढ़ाए हुए है।