डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95 पर खुला भारतीय रुपया
मंगलवार (1 सितंबर) को भारतीय रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 पर खुला। यह सोमवार के बंद स्तर 95.16 के मुकाबले 16 पैसे की मजबूत शुरुआत है। दरअसल, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने ब्याज दरें बढ़ाने को लेकर कड़ा रुख दिखाया है।
इसी वजह से डॉलर को मजबूती मिली है और रुपये पर दबाव कम हुआ है। फाइनरेक्स के मुताबिक, रुपये के दिनभर 95 से 95.50 के बीच बने रहने की उम्मीद है, हालांकि उसने शुरुआती कारोबार 95.10 पर होने का अनुमान लगाया था।
केंद्रीय बैंक ने डॉलर होल्डिंग्स बढ़ाईं
भारत के केंद्रीय बैंक ने जून में अपनी फॉरवर्ड डॉलर होल्डिंग्स 103 अरब डॉलर (करीब 9,800 अरब रुपये) से बढ़ाकर जुलाई में 137 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) कर दी है।
इस वजह से बाजार में डॉलर की मांग ऊंची बनी हुई है। इसी दौरान, कच्चे तेल की कीमतें 91.25 डॉलर (करीब 8,700 अरब रुपये) प्रति बैरल से ऊपर टिकी हुई हैं। डॉलर इंडेक्स भी 99.5 के करीब चल रहा है। इन दोनों वजहों से दुनियाभर की मुद्राओं पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है।
एशियाई मुद्राओं का प्रदर्शन मिला-जुला
एशियाई बाजारों में मुद्राओं का प्रदर्शन मिला-जुला रहा। जहां इंडोनेशिया का रुपिया और जापान का येन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले हल्के से मजबूत हुए, वहीं दक्षिण कोरियाई वॉन और मलेशियाई रिंगित जैसी अन्य मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के सामने कमजोर पड़ गईं। वैश्विक बाजारों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच यह स्थिति देखी गई।