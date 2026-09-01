डॉलर के मुकाबले 16 पैसे मजबूत होकर 95 पर खुला भारतीय रुपया

भारत के केंद्रीय बैंक ने जून में अपनी फॉरवर्ड डॉलर होल्डिंग्स 103 अरब डॉलर (करीब 9,800 अरब रुपये) से बढ़ाकर जुलाई में 137 अरब डॉलर (करीब 13,000 अरब रुपये) कर दी है।

इस वजह से बाजार में डॉलर की मांग ऊंची बनी हुई है। इसी दौरान, कच्चे तेल की कीमतें 91.25 डॉलर (करीब 8,700 अरब रुपये) प्रति बैरल से ऊपर टिकी हुई हैं। डॉलर इंडेक्स भी 99.5 के करीब चल रहा है। इन दोनों वजहों से दुनियाभर की मुद्राओं पर अतिरिक्त दबाव बना हुआ है।