SK हाईनिक्स का मूल्यांकन करीब 90,000 अरब रुपये पहुंचा
सैमसंग के बाद दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी SK हाईनिक्स ने 1,000 अरब डॉलर (करीब 90,000 अरब रुपये) का बाजार पूंजीकरण छू लिया है।
इस बड़ी उपलब्धि का मुख्य कारण ChatGPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स और एनवीडिया प्रोसेसर्स में इस्तेमाल होने वाली हाई-बैंडविड्थ मेमोरी चिप्स (HBM) की बढ़ती मांग है।
2025 की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयरों में 13 गुना की भारी बढ़ोतरी देखी गई है और इसने जुलाई में नैस्डैक पर अपनी लिस्टिंग कराई है।
ADRs के जरिए करीब 2,500 अरब रुपये जुटाए
कंपनी ने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) बेचकर रिकॉर्ड 26.5 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) की रकम जुटाई है। उसने हर ADR को 149 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) में बेचा, जिससे यह विदेश से हुई अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी लिस्टिंग बन गई है।
SK हाईनिक्स ने बताया है कि इस फंड का इस्तेमाल नए चिप उत्पादन संयंत्र लगाने और EUV लिथोग्राफी मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा।
दुनिया के HBM बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है। AI की वजह से तेज मेमोरी चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे बने रहना चाहती है।