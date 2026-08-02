SK हाईनिक्स का मूल्यांकन करीब 90,000 अरब रुपये पहुंचा

कंपनी ने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स (ADRs) बेचकर रिकॉर्ड 26.5 अरब डॉलर (करीब 2,500 अरब रुपये) की रकम जुटाई है। उसने हर ADR को 149 डॉलर (करीब 14,000 रुपये) में बेचा, जिससे यह विदेश से हुई अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी लिस्टिंग बन गई है।

SK हाईनिक्स ने बताया है कि इस फंड का इस्तेमाल नए चिप उत्पादन संयंत्र लगाने और EUV लिथोग्राफी मशीनों जैसे अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा।

दुनिया के HBM बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी आधे से ज्यादा है। AI की वजह से तेज मेमोरी चिप्स की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कंपनी अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे बने रहना चाहती है।