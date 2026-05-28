बठिंडा के CUP स्टार्टअप ने पराली से बनाए बर्तन, पर्यावरण के लिए हैं सुरक्षित बिज़नेस May 28, 2026

बठिंडा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब (CUP) में विकसित एक स्टार्टअप की एक टीम ने धान के बचे हुए अवशेषों (पराली) का इस्तेमाल करके मिट्टी में आसानी से घुलने वाले और खाने लायक बर्तन बनाए हैं। इनमें प्लेट, कप और गिलास शामिल हैं।

खास बात यह है कि इन्हें बनाने में किसी भी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) गुवाहाटी के ग्रेजुएट मृगांका साहा इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका यह प्रोजेक्ट प्लास्टिक का एक शानदार और पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प है। ये बर्तन इतने सुरक्षित हैं कि इन्हें जानवर भी खा सकते हैं।