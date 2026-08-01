केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की 1.09 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि

केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की है। यह रकम अगस्त में मिलने वाले सामान्य फंड के अलावा है, जिसका मकसद स्थानीय प्रोजेक्ट्स और राज्यों के बजट को मजबूती देना है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य राज्यों में विकास की गति को तेज करना है।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल अपने टैक्स राजस्व का 41 फीसदी हिस्सा कई किस्तों में राज्यों के साथ बांटती है।