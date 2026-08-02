दिग्गज 9 कंपनियों के पूंजीकरण में हुआ 2.51 लाख करोड़ रुपये का इजाफा
भारतीय बाजार के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहा। शीर्ष 10 में से 9 कंपनियों की कुल कीमत में 2.51 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी देखी गई, जो बाजार में आए सकारात्मक माहौल का नतीजा था।
इस दौरान सेंसेक्स 2,000 से ज्यादा अंक उछल गया, वहीं निफ्टी भी 600 से अधिक अंक चढ़ने में कामयाब रहा। इस उछाल के पीछे कच्चे तेल के दाम घटना, वैश्विक स्तर पर सकारात्मक माहौल बनना, वित्तीय वर्ष 2027 की पहली तिमाही के शानदार नतीजे और विदेशी निवेशकों की नई दिलचस्पी जैसे कई कारण रहे।
बजाज फाइनेंस के पूंजीकरण में भारी उछाल
मजबूत मुनाफे की रिपोर्ट के बाद बजाज फाइनेंस सबसे आगे रहा और इसने अपने बाजार पूंजीकरण में 80,345 करोड़ रुपये जोड़े। इसके शेयर 8 फीसदी से ज्यादा उछल गए।
भारती एयरटेल ने भी करीब 45,000 करोड़ रुपये का इजाफा अपनी मूल्यांकन में किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी इस सप्ताह बड़ा फायदा हुआ।
दूसरी तरफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर इस सप्ताह इकलौती प्रमुख कंपनी रही, जिसे नुकसान उठाना पड़ा और इसके पूंजीकरण में करीब 10,326 करोड़ रुपये की गिरावट आई।