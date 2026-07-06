नैक पैकेजिंग के शेयर आज हो सकते हैं आवंटित, ऐसे जांचें अपनी स्थिति

बड़े निवेशकों ने भी खेला बड़ा दांव

नैक पैकेजिंग में बड़े निवेशकों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) ने अपने लिए तय कोटे से 154.34 गुना ज्यादा की बोली लगाई, वहीं नॉन-इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स (NIIs) ने भी 139.81 गुना ज्यादा शेयरों की मांग की।

आम खुदरा निवेशकों ने भी पीछे नहीं रहते हुए 20.07 गुना की मांग के साथ इसमें हिस्सा लिया। यह भारी उत्साह साफ बताता है कि निवेशकों को नैक पैकेजिंग के भविष्य पर पूरा भरोसा है। खासकर तब, जब यह कंपनी 8 जुलाई को शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने जा रही है।

यह कंपनी दुनियाभर में इस्तेमाल होने वाले पॉलीप्रोपाइलीन वोवन बैग्स बनाती है और KRBL और कारगिल जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ पहले से ही काम कर रही है।