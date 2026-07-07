अमेरिका और चीन के AI टूल्स में से भारतीय कंपनियां कौनसे कर रहीं इस्तेमाल? बिज़नेस Jul 07, 2026

अमेरिका और चीन के बीच जारी टेक रेस का असर अब इस बात पर साफ दिखने लगा है कि भारतीय कंपनियां अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स किस तरह चुन रही हैं।

अलीबाबा और मूनशॉट AI जैसी चीनी कंपनियां ओपन-वेट मॉडल्स के साथ काफी धूम मचा रही हैं। ये मॉडल्स सस्ते होते हैं और इन्हें खुद होस्ट करना भी आसान है। इससे कंपनियों को डाटा से जुड़े मुश्किल नियमों से बचने में आसानी होती है।

ओपनराउटर पर आधे से ज्यादा ट्रैफिक अब इन्हीं मॉडल्स से आता है और इसकी मुख्य वजह इनकी कम कीमत है। यहां 10 लाख टोकंस के लिए सिर्फ 0.14 से 1.74 डॉलर (करीब 12-150 रुपये) लगते हैं, वहीं अमेरिकी मॉडल्स के लिए यही कीमत 5-30 डॉलर (करीब 450-2,800 रुपये) से भी ऊपर जा सकती है।