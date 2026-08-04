शेयर बाजार: 4 दिन बाद मुनाफावसूली से फिसले सेंसेक्स-निफ्टी
मंगलवार (4 अगस्त) को 4 दिनों की लगातार तेजी के बाद शेयर बाजारों पर ब्रेक लगा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान में फिसल गए।
दोपहर 12:38 बजे सेंसेक्स 241.23 अंक गिरकर 78,397.80 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 281.25 अंक लुढ़ककर 24,493.05 पर पहुंच गया।
हालांकि, जितने शेयर गिरे उससे कहीं ज्यादा शेयरों में तेजी दिखी। इससे पता चलता है कि निवेशक ऊपरी स्तरों पर अपना मुनाफा बुक कर रहे थे।
निफ्टी IT में एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट
टेक्नोलॉजी शेयरों ने सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की। निफ्टी IT एक प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया, वहीं बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे अछूते नहीं रहे।
ग्रासिम इंडस्ट्रीज 3 प्रतिशत से ज्यादा गिरी, जबकि बजाज ऑटो, टाइटन कंपनी और HDFC लाइफ में से हर एक 2 प्रतिशत से ज्यादा फिसला।
दूसरी तरफ, ट्रेंट ने थोड़ी बढ़त हासिल की। विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी में किसी भी तरह की ठोस वापसी के लिए इसे 24,700 के स्तर से ऊपर टिकना होगा।