शेयर बाजार: 4 दिन बाद मुनाफावसूली से फिसले सेंसेक्स-निफ्टी

टेक्नोलॉजी शेयरों ने सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की। निफ्टी IT एक प्रतिशत से अधिक लुढ़क गया, वहीं बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर भी इससे अछूते नहीं रहे।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज 3 प्रतिशत से ज्यादा गिरी, जबकि बजाज ऑटो, टाइटन कंपनी और HDFC लाइफ में से हर एक 2 प्रतिशत से ज्यादा फिसला।

दूसरी तरफ, ट्रेंट ने थोड़ी बढ़त हासिल की। विश्लेषकों का मानना है कि निफ्टी में किसी भी तरह की ठोस वापसी के लिए इसे 24,700 के स्तर से ऊपर टिकना होगा।