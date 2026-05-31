जुलाई में आएगी PM किसान योजना की 23वीं किस्त
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM किसान) योजना को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार, योजना की 23वीं किस्त जुलाई में किसानों के खातों में पहुंच जाएगी।
यह योजना साल 2019 के अंतरिम बजट में शुरू की गई थी, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है। पिछली किस्त मार्च महीने में जारी हुई थी, जिससे देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला था।
क्या है योजना की पात्रता?
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। इसमें मुख्य रूप से भारतीय नागरिक और खेती योग्य जमीन का मालिक होना शामिल है। लाभार्थी छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए।
इसके अलावा, संस्थागत भूमिधारक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही, वे लोग भी पात्र नहीं होंगे, जो आयकर देते हैं या जिन्हें हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिलती है।
योजना का लाभ उठाने के लिए e-KYC अनिवार्य है, जिसे ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पूरा किया जा सकता है। जिन किसानों का पंजीकरण पहले से हो चुका है, वे अपने पंजीकरण नंबर का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति जांच सकते हैं।
नए पंजीकरण के लिए आधिकारिक PM-किसान पोर्टल पर अपने आधार नंबर की मदद से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।