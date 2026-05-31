जुलाई में आएगी PM किसान योजना की 23वीं किस्त 

क्या है योजना की पात्रता?

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। इसमें मुख्य रूप से भारतीय नागरिक और खेती योग्य जमीन का मालिक होना शामिल है। लाभार्थी छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए।

इसके अलावा, संस्थागत भूमिधारक इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। साथ ही, वे लोग भी पात्र नहीं होंगे, जो आयकर देते हैं या जिन्हें हर महीने 10,000 रुपये या उससे अधिक की पेंशन मिलती है।

योजना का लाभ उठाने के लिए e-KYC अनिवार्य है, जिसे ऑनलाइन या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पूरा किया जा सकता है। जिन किसानों का पंजीकरण पहले से हो चुका है, वे अपने पंजीकरण नंबर का इस्तेमाल करके अपनी स्थिति जांच सकते हैं।

नए पंजीकरण के लिए आधिकारिक PM-किसान पोर्टल पर अपने आधार नंबर की मदद से आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सहायता या जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।