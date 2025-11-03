अमेरिकी कंपनी की वोडाफोन-आइडिया में निवेश की योजना, शेयरों में आया उछाल
क्या है खबर?
कर्ज में डूबी दिग्गज भारतीय दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया (VI) को जल्द ही एक बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिका स्थित निजी इक्विटी फर्म टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स (TGH) की इसमें 6 अरब डॉलर (528 अरब रुपये) तक का निवेश करने पर विचार कर रही है। इस खबर के सामने आते ही VI के शेयर की कीमत में 5 फीसदी से ज्यादा की उछाल आई है। BSE पर शेयर के दाम 5.26 फीसदी बढ़कर 9.19 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए।
योजना
क्या है TGH की योजना?
इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, TGH करीब 350-528 अरब रुपये का निवेश करने और कर्ज में डूबी इस कंपनी का परिचालन नियंत्रण हाथ में लेने के लिए बातचीत कर रही है। उसने भारत सरकार को एक प्रस्ताव सौंपा है, जो उसके निवेश को VI की स्पेक्ट्रम और समायोजित सकल राजस्व (AGR) जैसी देनदारियों की भरपाई से जोड़ेगा। इसको मंजूरी मिल जाती है तो यह देश में दूरसंचार क्षेत्र में सबसे बड़ी विदेशी डील में से एक बन सकती है।
कर्जा
VI पर कितना है कर्जा?
भारत की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया 2.1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के कर्ज के बोझ तले दबी हुई है। सरकार की ओर से अपने बकाया का एक हिस्सा इक्विटी में बदलने के बावजूद 33 फीसदी हिस्सेदारी के साथ यह सबसे बड़ी शेयरधारक बन गई है। कंपनी को नकदी की चुनौतियों, ग्राहकों की कमी और 5G सेवाओं के शुरू होने में देरी का सामना करना पड़ रहा है और यह निवेश इन समस्याओं काे दूर कर सकता है।