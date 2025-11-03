वोडाफोन-आइडिया में अमेरिकी कंपनी की निवेश योजना से शेयरों में वृद्धि हुई है

अमेरिकी कंपनी की वोडाफोन-आइडिया में निवेश की योजना, शेयरों में आया उछाल

क्या है खबर?

कर्ज में डूबी दिग्गज भारतीय दूरसंचार कंपनी वोडाफोन-आइडिया (VI) को जल्द ही एक बड़ी राहत मिल सकती है। अमेरिका स्थित निजी इक्विटी फर्म टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग्स (TGH) की इसमें 6 अरब डॉलर (528 अरब रुपये) तक का निवेश करने पर विचार कर रही है। इस खबर के सामने आते ही VI के शेयर की कीमत में 5 फीसदी से ज्यादा की उछाल आई है। BSE पर शेयर के दाम 5.26 फीसदी बढ़कर 9.19 रुपये प्रति शेयर पर पहुंच गए।