एलन मस्क बन सकते हैं दुनिया के पहले खरबपति, यहां जानिए कैसे 

टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला ने उन्हें 1 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 88,000 अरब रुपये) का विशेष वेतन पैकेज देने का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद है कि मस्क आने वाले सालों तक कंपनी का नेतृत्व करते रहें। कंपनी चाहती है कि वह अपने बड़े लक्ष्यों, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों और रोबोटैक्सी कारोबार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।

प्रस्ताव टेस्ला ने रखा बड़ा प्रस्ताव ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला का यह प्रस्ताव शर्तों से जुड़ा है। अगर मस्क कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करते हैं और अगले 10 वर्षों में रोबोटैक्सी कारोबार का मूल्य 8.5 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 7.50 लाख अरब रुपये) तक पहुंचा देते हैं, तभी उन्हें पूरा पैकेज मिलेगा। कपनी के इस पैकेज में शेयर भी शामिल होंगे, जिससे कंपनी में मस्क की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत तक बढ़ सकती है।

पिछला पैकेज अदालत और पिछला पैकेज डेलावेयर कीअदालत ने पहले मस्क के 2018 वाले वेतन पैकेज का मूल्यांकन 50 लगभग 4,400 अरब रुपये से ज्यादा किया था, लेकिन बाद में अदालत ने उसे रद्द कर दिया। इसके बाद बोर्ड ने मस्क को मुआवजा देने के नए विकल्पों पर विचार शुरू किया। हाल ही में लगभग 30 अरब डॉलर का एक अंतरिम स्टॉक पुरस्कार भी सामने आया था। वर्तमान में मस्क लगभग 33,300 अरब रुपये की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं।